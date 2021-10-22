«Зловредное влияние». Косово объявило двух дипломатов РФ персонами нон грата

Двое российских дипломатов посольства в Сербии, которые постоянно работают в столице непризнанной республики Косово, объявлены персонами нон грата и будут высланы из Приштины. Президент Косово заявила, что представители из страны будут высланы из-за «деятельности, которая нарушает национальную безопасность и конституционный строй». Российское посольство уже ответило, что решения Косово не имеют правовой силы.

Президент Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать двух российских дипломатов, постоянно работающих в Приштине, но официально работающих в посольстве России в Сербии.

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«Я попросила заместителя премьер-министра, а также главу МИД объявить персонами нон грата двух сотрудников офиса связи из России по причине их деятельности, которая нарушила национальную безопасность и конституционный строй Косово. В пятницу, 22 октября, МИД издал постановление о нежелательности пребывания данных граждан на территории страны», — написала Османи на своей странице в Facebook.

Также она отметила, что все структуры Косово привержены к решительной борьбе с пагубным влиянием РФ и ее сателлитов в регионе, которые стремятся подорвать достижения Косово, а также США, НАТО и Евросоюза.

«По этой причине мы продолжим тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить попытку сделать Косово и наш регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации»,

— заключила она.

В свою очередь, посольство России в Сербии, комментируя данную информацию, заявило, что никакие решения Косово не имеют правовой силы и назвало высылку российских дипломатов провокацией.

«Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы.

На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу. Считаем абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную — всецело в рамках международного права – деятельность», — приводится текст на странице российского посольства в Facebook.

Напомним, что в конце сентября ситуация на границе Косово и Сербии обострилась, обе стороны привели свои силы в боевую готовность. Причиной таких действий стала инициатива Приштины о запрете использования сербских регистрационных автомобильных знаков на подконтрольной им территории. С автомобилей начали принудительно снимать номера, заменяя их на временные косовские. При этом с автовладельцев взимали пошлину в €5.

Для обеспечения новых правил косовские власти разместили на двух КПП на административной границе сотни полицейских и снайперов. Однако предотвратить эскалацию это не помогло: проживающие в Ибарском Колашине (Северное Косово) сербы устроили бунт.

Позднее этнические сербы, более чем на 400 автомобилях выдвинулись к КПП и заблокировали их работу.

В ответ на это официальные власти стянули в Северное Косово дополнительные силы полицейских, которые были в тяжелой экипировке и автоматическим оружием, приехав на бронированных автомобилях. В отношении протестующих начали использовать спецсредства и слезоточивый газ.

Через несколько дней косовские полицейские избили граждан Сербии, которые не имели отношения к протестам и ехали в Косово на сезонные работы. После этого Белград привел армию на юге страны в боевую готовность.

Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Косово могут быть задействованы сербские силы в случае нападений на сербской население в крае и бездействие НАТО.

«Армия и полиция Сербии не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать», — заявил сербский лидер.

В разгар противостояния линию разграничения между Косово и Сербией посетил

министр обороны Сербии Небойша Стефанович, вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко.

Они провели осмотр сил, находящихся в гарнизоне Рашка, военной базе Рудница и в направлении к административному переходу Ярине.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами Сербии и Косово и предупредил их о последствиях возможной эскалации конфликта на границе.

«Я говорил с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Силы НАТО KFOR сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе», — отметил Столтенберг.

А 30 сентября спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак заявил, что Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации на разделительной линии между Косово и центральной Сербией.

В рамках соглашения, к которому пришли в рамках переговоров глава делегации Приштины Бесник Бислими и главный переговорщик Белграда и директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович, было принято решение об отводе подразделений спецназа от КПП «Брняк» и «Ярине» 2 октября в период с 8:00 до 16:00 местного времени. Отмечается, что в ближайшие две недели на КПП будут размещаться силы международной миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR).

Президент Сербии Александр Вучич также добавил, что на границе был снят запрет на въезд на территорию Косово машин с сербскими номерами.

«Насильственное снятие сербских номеров при въезде в автономный край прекращено. Пошлины в размере €5 прекращают взиматься. Мы отстояли свободу перемещения. Они не смогут снимать наши номера и ставить стикеры», — подчеркнул Вучич.