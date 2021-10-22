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Бывшего генсека МИД Австрии обвинили в утечке формулы «Новичка»

Елена Прошина
5 минут назад

Бывший генеральный секретарь МИД Австрии и экс-посол страны в Индонезии Йоханнес Петерлик отстранен от дипломатической службы по подозрению в злоупотреблении полномочиями и причастности к утечке секретных данных о нервно-паралитическом веществе «Новичок». Об этом сообщило издание Kurier.

Бывшего генсека МИД Австрии обвинили в утечке формулы «Новичка»
Фото: ReutersReuters

По предварительным данным, документы попали в руки беглому экс-главе финансовой компании Wirecard Яну Марсалеку.

Сам же Петерлик получил данные от Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Документы были подготовлены ОЗХО по итогам расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

В материале также отмечается, что МИД, Минэкономики и Минобороны Австрии возбудили уголовное дело о возможном раскрытии конфиденциальных данных еще в июле 2021 года. Расследование ведет прокуратура Вены. Петерлик обвинения отрицает.

В мире,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Министерство обороны,ОЗХО,Минэкономразвития,МИД,
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