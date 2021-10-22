В Белом доме отреагировали на смертельный инцидент с Болдуином

«Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)», - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина» выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Выстрелом голливудский актер случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.

Позже Болдуин на своей странице в Instagram написал, что он шокирован и опечален произошедшим. Актер сотрудничает с полицией и предложил свою помощь мужу и семье погибшего оператора. Съемки вестерна приостановлены.