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Умер актер Питер Сколари

ТАССиещё 1
47 минут назад

Американский актер Питер Сколари умер в возрасте 66 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил в пятницу телеканал Си-эн-эн со ссылкой на менеджера актера Эллен Любин Саницки.

Умер актер Питер Сколари
Фото: © EPA/PAUL BUCK© EPA/PAUL BUCK

По ее информации, Сколари на протяжении последних двух лет был болен раком.

Питер Сколари получил известность за роли во многих фильмах и сериалах, в числе которых "Закадычные друзья" (Bosom Buddies, 1980-1982), "Ньюхарт" (Newhart, 1982-1990) и "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-2018). В 2016 году актер стал лауреатом премии "Эмми" за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки" (Girls, 2012-2017). Сколари также выступал в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах "Лак для волос" (Hairspray) и "Злая" (Wicked).

В мире,Питер Сколари,
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