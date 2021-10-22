Умер актер Питер Сколари

Американский актер Питер Сколари умер в возрасте 66 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил в пятницу телеканал Си-эн-эн со ссылкой на менеджера актера Эллен Любин Саницки.

По ее информации, Сколари на протяжении последних двух лет был болен раком.

Питер Сколари получил известность за роли во многих фильмах и сериалах, в числе которых "Закадычные друзья" (Bosom Buddies, 1980-1982), "Ньюхарт" (Newhart, 1982-1990) и "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-2018). В 2016 году актер стал лауреатом премии "Эмми" за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки" (Girls, 2012-2017). Сколари также выступал в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах "Лак для волос" (Hairspray) и "Злая" (Wicked).