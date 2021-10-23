"Пункты связи" с Зеленским откроются для жителей Крыма и Донбасса

"Еще один вопрос, который рассматривали на сегодняшний день, это каким способом наладить конституционные права <...> тех людей, которые пересекают линию разграничения на тех КПП, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей, часть из них - на территории Херсонской области, для того чтобы открыть пункты, где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с кабинетом министров, с иными органами центральной и местной власти", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.