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Центробанк резко повысил ключевую ставку

Банк России поднял ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Это стало шестым повышением ставки подряд.

В ЦБ отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года прогнозируется в интервале 7,4 7,9%.

«Выживших не обнаружено». 16 человек погибли при взрыве под Рязанью

Число погибших при взрыве в цехе в Рязанской области увеличилось до 16, по предварительным данным, погибли пропавшие без вести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», — сказал он.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия погибли семь человек, один госпитализирован и еще девять пропали без вести. В общей сложности в цехе находились 17 человек.

Алек Болдуин убил оператора во время съемок фильма

Во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином погибла оператор и пострадал режиссер. Инцидент произошел из-за ошибки с применением реквизита: актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Подробности происшествия все еще уточняются. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на TMZ.

По информации издания, актер во время съемок фильма выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. В момент выстрела пуля или осколки задели режиссера и оператора картины, которые находились поблизости. Режиссер был ранен в ключицу. Алина Хатчинс, 42-летняя женщина-оператор, была тяжело ранена и доставлена в больницу авиацией. К сожалению, она скончалась от полученных ранений.

Обрушились зубцы кремлевской стены

Усилившийся ветер 22 октября стал причиной обрушения строительных лесов у кремлевской стены на Красной площади. Полное видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео запечатлен момент падения строительных лесов. Кроме того, на опубликованном позднее фото можно увидеть, что в результате происшествия были повреждены два зубца кремлевской стены.

В результате инцидента никто не пострадал.

Президент Косово объявила дипломатов России персонами нон грата

Президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет «персонами нон грата» двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Она намерена выслать дипломатов. Об этом Османи написала в своём Facebook-аккаунте.

Мы и дальше будем близко сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России, — написала она.

Массовые отключения электричества зафиксировали в трех регионах России

Массовые отключения электроэнергии зафиксированы в трёх регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Он отметил, что энергетики ЦФО, СЗФО и УРФО переведены в повышенный режим готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, фиксирующимися в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, наблюдаются массовые ограничения энергоснабжения у потребителей. Более шести тысяч человек на текущий момент остаются без энергоснабжения, — сказал Грабчак.

Путин назвал свои достижения

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи назвал главным результатом своей работы сокращение бедности в стране вдвое.

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», - подчеркнул глава государства.

Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в Москве

Столичные власти решили объявить в городе нерабочие дни, поскольку это поможет снизить уровень заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Нерабочие дни, по его словам, моментально разрывают цепочки заражений. "Это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, QR-коды такого эффекта не дадут.

Молдавия приготовилась ввести режим ЧП

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица намерена просить парламент страны ввести режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Об этом сообщает «Прайм».

«Мы созовем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, она примет решение попросить парламент ввести чрезвычайное положение. Сразу после этого состоится заседание парламента, где правительство обратится к парламенту, я лично отправлюсь в парламент, чтобы попросить о введении режима ЧП», — заявила премьер-министр.

Талибы обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Волейболистка молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими была обезглавлена талибами (организация запрещена в России) в Кабуле, сообщает Inside the Game со ссылкой на Persian Independent.