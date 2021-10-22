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Украина оказалась под угрозой дефицита питьевой воды

Вероника Полынина
23 минуты назад

Украина может столкнуться с острой нехваткой питьевой воды. На эту проблему обратил внимание депутат Верховной рады Александр Колтунович, сообщает РИА «Новости».

Украина оказалась под угрозой дефицита питьевой воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе заседания Рады Колтунович привел данные Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины, согласно которым водопроводная вода в большинстве украинских городов непригодна для употребления.

«У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» остро нуждается в финансировании.

Кроме того, по словам политика, многочисленные рейтинги относят Украину к не обеспеченным водными ресурсами стрaнам при расчете на человека.

Кабинет министров Украины в июне утвердил программу «Питьевая вода Украины» на 2022-2026 годы с бюджетом почти 30 млрд гривен. Параллельно Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении публичного мониторинга качества воды на уровне территориальных общин. В то же время экологи утверждают, что количество и качество питьевой воды существенно снижается.

В мире,Александр Колтунович,Верховная Рада,Правительство Украины,РАН,РИА Новости,
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