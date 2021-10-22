Украина оказалась под угрозой дефицита питьевой воды

Украина может столкнуться с острой нехваткой питьевой воды. На эту проблему обратил внимание депутат Верховной рады Александр Колтунович, сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе заседания Рады Колтунович привел данные Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины, согласно которым водопроводная вода в большинстве украинских городов непригодна для употребления.

«У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» остро нуждается в финансировании.

Кроме того, по словам политика, многочисленные рейтинги относят Украину к не обеспеченным водными ресурсами стрaнам при расчете на человека.