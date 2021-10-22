Не смогла улететь из страны: талибы* обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Волейболистка молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими была казнена талибами* в Кабуле. Сообщается, что убийство произошло еще в начале октября, однако ее семье было запрещено предавать информацию огласке. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что Международный олимпийский комитет (МОК) обязан вмешаться в ситуацию и что нынешнему правительству Афганистана будет сложно рассчитывать на мировое признание, пока происходят такие инциденты.

Фото: Twitter Twitter

О казни афганской спортсменки сообщило издание Inside the Game со ссылкой на Persian Independent. В интервью этому порталу один из тренеров Хакими, чье имя не разглашается, заявил, что произошедшее скрывалось, поскольку семье погибшей угрожали.

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Лишь две спортсменки из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти «Талибана» (организация запрещена в России). Тренер сообщил, что все остальные были вынуждены бежать и скрываться на территории страны.

«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе», — сказал наставник.

Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением о казни Хакими. В организации признались, что шокированы произошедшим, и отметили, что уточняют детали, поскольку существуют противоречивые сообщения о гибели спортсменки.

«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без какого-либо страха, предубеждения или запугивания. Спорт и ценности, которые он представляет, остаются основой здорового гражданского общества», — приводит слова пресс-службы федерации ТАСС.

Женская сборная Афганистана по волейболу обратилась к иностранным организациям с просьбой помочь им покинуть страну, однако это пока не принесло результата. Спортсменки Нурджа Наджафи, Рахела Хайдари, Наргис Масоми и Бенафша Наджафи также призвали европейские страны помочь им. Женщины заявили, что их жизни находятся в опасности.

Захра Фаязи, тренер сборной Афганистана, призналась, что многие игроки были вынуждены сжигать свой спортивный инвентарь, чтобы у них не осталось ничего, связанного со спортом, поскольку только так можно спасти себя и свои семьи.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» поделился мыслями о сложившейся ситуации, отметив, что его настораживает ситуация, происходящая в Афганистане.

«Мы были свидетелями приезда в Россию делегации талибов. Я слушал выступление одного из лидеров делегации, который выразил удивление тем, что Афганистан находится под контролем нового правительства, но мир их не признает. Вместе с тем вчера в заявлении нашего президента было четко сказано: ООН должна рассмотреть вопрос снятия с талибов статуса террористической организации.

Ситуация непростая, все прекрасно понимают, что в регионе она накалена. Конечно, в женском спорте будут сложности — прежде всего, это связано с особенностями культуры страны. Мы знаем, что на Востоке есть свои правила и обычаи — вопрос в том, чтобы не переходить грань. Есть виды спорта, где экипировка может не соответствовать национальным обычаям — допустим, плавание или тот же волейбол, легкая атлетика. Экипировка подразумевает открытые части тела, что вообще неприемлемо на Востоке», — заявил Свищев.

Также депутат добавил, что мировому сообществу необходимо внимательно отнестись к происходящему и оказать поддержку спортсменам, представляющим Афганистан на международной арене.

«Конечно, кто-то их должен защищать. Любой инцидент и международные федерации, и Международный олимпийский комитет должны внимательно изучать и не допускать того, что случилось с афганской волейболисткой.

Мы не знаем наверняка, почему она была убита, но, если это действительно связано с ее спортивной деятельностью, то это недопустимо — вообще любое убийство недопустимо», — подчеркнул Свищев.

Наконец, депутат предположил, что талибам будет сложно получить признание в мире, если продолжат появляться подобные новости.

«Гонения, унижения, оскорбления и убийства — недопустимые вещи в современном спорте, да и в жизни. Если нынешнее афганское руководство не поймет этого, то стране будет очень трудно социализироваться в спортивном мире.

Но надо понять позицию Афганистана. Надо ее запросить. Если они хотят, чтобы их признали, надо понимать, что спорт — неотъемлемая часть современной жизни. Притеснять спортсменок в современном обществе невозможно», — заключил Свищев.

Существует пример того, как массовый побег из страны спортсменкам все же удался. Так, женская юношеская футбольная сборная Афганистана была эвакуирована в Пакистан из-за угроз в адрес спортсменок со стороны представителей организации «Талибан». Афганистан покинули 32 спортсменки и 83 члена их семей.

Изначально они планировали вылететь в Катар, но этому было не суждено осуществиться из-за теракта в аэропорту Кабула 26 августа. В итоге бежать им помогла британская неправительственная организация Football for Peace, а также правительство и Федерация футбола Пакистана.

Российская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя тогда «Газете.Ru» сложившуюся ситуацию, отметила, что все происходящее напоминает средневековье.

«Думаю, что международному сообществу придется реагировать. Но футболистки уехали из страны и смогут выступать только как команда беженцев — это обидно, потому что страну можно представлять официально.

Это какое-то средневековье, давайте говорить честно. И это обидно, когда религия и некие политические взгляды ущемляют права человека на занятия спортом и на выступления на соревнованиях, в том числе среди женщин.