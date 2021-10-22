Вечный огонь в Кишиневе погасили для экономии газа

В Кишиневе погашен Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны, сообщило молдавское минобороны.

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«В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Вечность» до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа», – цитирует молдавское ведомство «Sputnik Молдова».

Факел с Вечным огнем передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

В ведомстве отметили, что в трубах газовой системы снизилось давление, а также наблюдаются «сложные погодные условия, такие как сильный ветер», который тушит огонь.

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за энергетического кризиса.

Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.

Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.