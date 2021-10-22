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Евросоюзу предрекли раскол

Вероника Полынина
44 минуты назад

Читатели британской газеты Daily Express высказали недовольство Евросоюзом из-за энергетического кризиса и разделения Европы на север и юг, сообщает РИА «Новости».

Евросоюзу предрекли раскол
Фото: ReutersReuters

Комментаторы заявили о назревающих в Евросоюзе политических и организационных проблемах и возложили на Брюссель ответственность за нехватку газа.

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«ЕС задерживает поставки газа, чтобы успокоить американцев, и при этом банкротит половину Европы», - заявил пользователь с ником RufflesTheGuineaPig.

Читатели признали несостоятельными попытки Евросоюза обвинить Россию в топливном кризисе.

«Дело не в России. Все это - дело рук ЕС, потому что им нужно получить само собой разумеющееся одобрение высшего суда Европы, прежде чем трубопровод («Северный поток -2» - прим. ред.) можно будет запустить», - отметил комментатор Mikey012.

Пользователи назвали разделение Европы на север и юг самой большой проблемой Евросоюза, подчеркнув, что единые решения не могут устраивать страны ЕС, так как всем нужно разное.

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«Всем нужно разное, и все хотят разного. Посмотрите на Польшу и Венгрию. Одно не подходит всем, это же отдельные страны», - заметил комментатор с ником jep.

«Конечно, будет раскол между севером и югом. Южные страны, как правило, меньше полагаются на электроэнергию для отопления, чем север. Одно правило подходит не всем», - согласился с ним grumpy old.

«Подводя итог, иерархия ЕС признала невозможность согласовать общую политику по борьбе с энергетическим кризисом», - резюмировал Father Chewy Louie.

Комментаторы пришли к выводу, что единства Евросоюза на самом деле не существует – для организации это просто лозунг, когда она чувствует угрозу извне.

Энергетический кризис стал главной темой двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза, который 21 октября открылся в Брюсселе. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на 500-600 евро, что превышает возможности целых групп населения по их оплате. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии и странам-членам использовать весь набор инструментов для оказания помощи уязвимым категориям потребителей и европейским компаниям, а также разработать меры, которые будут способствовать ценовой доступности для потребителей и компаний.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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