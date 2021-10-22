Киев рассказал о планах на теракты в России

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти республики будут устраивать теракты и диверсии в России, если начнется полномасштабная война. По его словам, в настоящее время Украине невыгодно устраивать подобное по трем причинам, сообщает интернет-канала Politeka.

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«Это сложнее, чем хотелось бы, <...> россияне все равно быстро всё восстановят», — уточнил он.

Арестович также отметил, что если Украина решится на подобное, то рискует получить репутацию страны, применяющей террористические и диверсионные методы во время конфликта. При этом, есть ли в действительности у Киева подобные возможности на сегодняшний день, неизвестно.

Кроме того, по словам советника, пока в интересах Украины нет желания заниматься эскалацией. Он считает, что «рубить свет и электричество» на территории России страна начнет только в случае войны. Подробности о возможностях Киева для такого варианта развития Арестович не сообщил.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина при помощи британских ракет Brimstone сможет «уничтожать» боевые корабли ВМФ России.