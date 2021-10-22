Британцы защитили Россию от Польши

Британский таблоид Daily Express разместил материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе. Статья вызвала широкий отклик читателей в комментариях. Причем большинство из них раскритиковали польских властей.

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Как отмечается в публикации, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка выступил с требованием к Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к нехватке газа на рынке Европы. При этом в Варшаве заявили, что трубопроводы страны используются не на 100%-ю мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» потребность отсутствует.

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«Вероятно, в Польше огорчились из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама может решать, как ей продавать и транспортировать свой газ», – отметил пользователь под ником MShepp.

«Ну что могут делать эти назначенцы ЕС? Ничего, помимо вымогательств. Россия устроила ЕС отличный мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает лидерство России в сфере энергопоставок?» – задается вопросом RichOn.

«Польша просит Евросоюз о помощи? Любопытно. Это государство зарабатывает на транзите газа и гавкает на кормящую ее руку. В этой ситуации она тявкает на две кормящие ее руки. Смешно», – высказал свое мнение по ситуации Monaisland.

«Какое России дело до законодательства ЕС, она же не в ЕС. Вероятно, Евросоюз желает привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь, что ответит Россия. Куда она их пошлет?» – написал MichaelLumley.

«Варшава кого-то хочет обвинить в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – отметил JSM.

Напомним, что против Польши высказался премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Он назвал пощечиной ЕС решение польского конституционного трибунала, отвергнувшего верховенство европейского права. Об этом сообщает Euronews.

Конституционный суд Польши ранее постановил, что четыре положения Договора о Евросоюзе - об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда - противоречат Конституции страны.