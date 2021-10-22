Собянин призвал распространять систему QR-кодов дозированно

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Такие меры, как QR-коды, призванные контролировать распространение коронавируса, необходимо вводить дозированно. Летом в Москве они привели к падению доходов бизнеса на 20-80%, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

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"Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики", - сказал он.

Мэр пояснил, что введение QR-кодов для доступа в кафе, рестораны и другие общественные места на данном этапе не поможет снизить заболеваемость коронавирусом в городе, для этого необходимо повысить уровень вакцинации населения.

"Во-вторых, надо понимать, что их введение, оно не может произойти на неделю, на две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительные периоды, как минимум на полгода. И не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, и это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Собянин.

Как отметил Собянин, QR-коды для посещения музеев и театров в Москве вводятся надолго. "90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет бюджетной поддержки. При падении доходов, рыночных доходов, внебюджетных доходов всегда государство поддерживает эту отрасль. <...> Поэтому это такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба дохода граждан. И мы вводим там QR-коды не на период вот этих нерабочих дней, а на длительную перспективу, это другая мера, которая не связана с нерабочими днями", - сказал Собянин.