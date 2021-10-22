Украинцев превратили в крепостных

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что большая часть его соотечественников по факту лишились основных прав и стали «крепостными гражданами». Сейчас в таком положении оказались не только беженцы с Донбасса, но и другие украинцы, сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
«На Украине сформировалось, можно сказать, социологическое понятие — крепостные граждане. Когда человек, обладая статусом гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг становится по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Кроме всего, его преследуют за попытки отстоять свои права», — объяснил Ермолаев.
Он также добавил, что нарушение гражданских прав и ограничение свобод превратились на Украине в норму.
Ранее сообщалось, что Надежда Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права. По ее словам, к этому приведет открытие рынка земли в стране.
Экс-депутат считает, что сначала следует выяснить, сколько свободной земли осталось на территории государства.
«Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и вы увидите, сколько украинской земли свободно. Посмотрите, что свободная земля практически отсутствует», — сказала Савченко.
Напомним, Владимир Зеленский распорядился до октября внести в Раду законопроект о рынке земель сельхозназначения, а также отменить мораторий на продажу земли. Также ранее украинский лидер говорил, что закон о рынке земель и отмена срока следует до декабря 2019 года.