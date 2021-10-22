Украинцев превратили в крепостных

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что большая часть его соотечественников по факту лишились основных прав и стали «крепостными гражданами». Сейчас в таком положении оказались не только беженцы с Донбасса, но и другие украинцы, сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

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«На Украине сформировалось, можно сказать, социологическое понятие — крепостные граждане. Когда человек, обладая статусом гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг становится по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Кроме всего, его преследуют за попытки отстоять свои права», — объяснил Ермолаев.

Он также добавил, что нарушение гражданских прав и ограничение свобод превратились на Украине в норму.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права. По ее словам, к этому приведет открытие рынка земли в стране.

Экс-депутат считает, что сначала следует выяснить, сколько свободной земли осталось на территории государства.

«Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и вы увидите, сколько украинской земли свободно. Посмотрите, что свободная земля практически отсутствует», — сказала Савченко.