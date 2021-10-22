Польшу осудили за пощечину ЕС

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал пощечиной ЕС решение польского конституционного трибунала, отвергнувшего верховенство европейского права. Об этом сообщает Euronews.
Конституционный суд Польши ранее постановил, что четыре положения Договора о Евросоюзе - об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда - противоречат Конституции страны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на это ЕС вправе ввести финансовые санкции и задействовать седьмую статью Договора о ЕС: она позволяет лишить представителей страны-нарушительницы договора права голоса в Совете ЕС.
«Я действительно считаю, что Польша зашла слишком далеко», - так прокомментировал ситуацию Мартин.
По его мнению, решение суда Польши «имеет далеко идущие последствия и не может сравниться с любыми предыдущими решениями национальных судов ни по широте, ни по содержанию».
Он назвал вердикт польского суда «пощечиной» тем государствам-членам, которые вносят миллионы в бюджет блока. По его словам, все страны ЕС делают взносы в бюджет, но одни «отдают больше, чем получают, а другие получают больше, чем дают».
Польша является крупнейшим получателем средств ЕС - в 2020 году ей выделили более 18 млрд евро.
С ирландским премьером согласились представители Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
«Если мы согласимся с тем, что на самом деле Европа - это национальная интерпретация наших личных желаний, это не сработает. Мы согласились стать государствами-членами и у нас есть правила, которые мы должны уважать», - заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.