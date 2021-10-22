Польшу осудили за пощечину ЕС

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал пощечиной ЕС решение польского конституционного трибунала, отвергнувшего верховенство европейского права. Об этом сообщает Euronews.

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Конституционный суд Польши ранее постановил, что четыре положения Договора о Евросоюзе - об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда - противоречат Конституции страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на это ЕС вправе ввести финансовые санкции и задействовать седьмую статью Договора о ЕС: она позволяет лишить представителей страны-нарушительницы договора права голоса в Совете ЕС.

«Я действительно считаю, что Польша зашла слишком далеко», - так прокомментировал ситуацию Мартин.

По его мнению, решение суда Польши «имеет далеко идущие последствия и не может сравниться с любыми предыдущими решениями национальных судов ни по широте, ни по содержанию».

Он назвал вердикт польского суда «пощечиной» тем государствам-членам, которые вносят миллионы в бюджет блока. По его словам, все страны ЕС делают взносы в бюджет, но одни «отдают больше, чем получают, а другие получают больше, чем дают».

Польша является крупнейшим получателем средств ЕС - в 2020 году ей выделили более 18 млрд евро.

С ирландским премьером согласились представители Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.