Россию обвинили в краже украинской истории

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю. Как сообщает РИА Новости, по мнению ученого, в исторических источниках эпохи Руси данное название ни применялось «ни к Новгороду, ни к Суздалю».

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«Вначале (название – прим. ред) Русь использовалось только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь», — сказал он.

Дробович добавил, что Россия якобы присвоила себе это наследие и пока у Украины не было «политической государственности», никто не мог этому сопротивляться.

Напомним, что ранее Служба нацбезопасности Украины предложила использовать вместо термина «Великая Отечественная война» слова «советско-немецкая война» или «Вторая Мировая». Такие рекомендации вошли в раздел «Фейк/клише» нового словаря названий «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса», который рекомендуют использовать властям и СМИ.