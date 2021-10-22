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Россию обвинили в краже украинской истории

Елена Прошина
31 минуту назад

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю. Как сообщает РИА Новости, по мнению ученого, в исторических источниках эпохи Руси данное название ни применялось «ни к Новгороду, ни к Суздалю».

Россию обвинили в краже украинской истории
Фото: ReutersReuters

«Вначале (название – прим. ред) Русь использовалось только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь», — сказал он.

Дробович добавил, что Россия якобы присвоила себе это наследие и пока у Украины не было «политической государственности», никто не мог этому сопротивляться.

Россия ответила на "кражу названия" у Украины

Напомним, что ранее Служба нацбезопасности Украины предложила использовать вместо термина «Великая Отечественная война» слова «советско-немецкая война» или «Вторая Мировая». Такие рекомендации вошли в раздел «Фейк/клише» нового словаря названий «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса», который рекомендуют использовать властям и СМИ.

Также разработчики методички настаивают на использовании словосочетания «в Украине» вместо принятого правилами русского языка «на Украине». Кроме того, «государственный переворот 2014 года на Украине» предлагают называть «революцией достоинства» или «евромайданом».

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