На голову депутата Рады упал дверной засов

Депутату Верховной рады Украины Александре Устиновой пришлось оказывать медицинскую помощь из-за падения на ее голову дверного засова. Об этом заявила в Facebook ее коллега по фракции «Голос» Ольга Стефанишина.

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«Утро началось не с кофе», - констатировала она, разместив фото Устиновой с окровавленной головой.

На опубликованных фотографиях видно, что депутату оказывают медицинскую помощь. Причиной травмы стало падение дверного засова, заявила Стефанишина, не уточнив, как именно это произошло.

По ее словам, коллегу увезли на скорой помощи. Позже Стефанишина сообщила, что с Устиновой «все в порядке».

Сама Александра Устинова также рассказала о травме в своем аккаунте в Facebook, отметив, что «утро в Верховной Раде началось неожиданно» и поставив смайлик.