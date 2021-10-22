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На голову депутата Рады упал дверной засов

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Депутату Верховной рады Украины Александре Устиновой пришлось оказывать медицинскую помощь из-за падения на ее голову дверного засова. Об этом заявила в Facebook ее коллега по фракции «Голос» Ольга Стефанишина.

На голову депутата Рады упал дверной засов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утро началось не с кофе», - констатировала она, разместив фото Устиновой с окровавленной головой.

На опубликованных фотографиях видно, что депутату оказывают медицинскую помощь. Причиной травмы стало падение дверного засова, заявила Стефанишина, не уточнив, как именно это произошло.

По ее словам, коллегу увезли на скорой помощи. Позже Стефанишина сообщила, что с Устиновой «все в порядке».

Сама Александра Устинова также рассказала о травме в своем аккаунте в Facebook, отметив, что «утро в Верховной Раде началось неожиданно» и поставив смайлик.

Ранее на Украине было совершено покушение на помощника президента страны Сергея Шефира. В результате обстрела машины, в которой находился Шефир ранения получил его водитель, сам помощник главы государства не пострадал.

В мире,Сергей Шефир,Ольга Стефанишина,Верховная Рада,
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