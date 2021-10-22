Премьера Польши обвинили в стремлении «порадовать Путина»

Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обвинили в «ослаблении» Европы, которое якобы «обрадует» президента России Владимира Путина.

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В ходе правового конфликта между Варшавой и Брюсселем Моравецкий обвинил Евросоюз (ЕС) в «шантаже», передает «ИноСМИ».

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», – сказал он, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

Премьер добавил, что подобная практика стала методом общения с некоторыми странами ЕС.

Слова Моравецкого вызвали активное неприятие большинства европейских парламентариев.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в ЕС. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу», – сказал председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

По его мнению, речь Моравецкого весьма порадует прежде всего Владимира Путина, а такое допускать нельзя.

«Я прошу вас прекратить такое поведение», – потребовал Вебер.

Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. После этого в стране прошли акции протеста оппозиционеров.