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США обвинили в издевательствах над мигрантами

Рамблер
51 минуту назад

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о многочисленных случаях сексуального и физического насилия над просителями убежища в США со стороны должностных лиц. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

США обвинили в издевательствах над мигрантами
Фото: ReutersReuters

Правозащитники заявили, что в период с 2016 по 2021 год зафиксировано более 160 случаев издевательств, включая случаи сексуального насилия над детьми и взрослыми. Эти данные содержаться во внутриведомственных отчетах, с которыми ознакомились в организации.

В частности мигранты заявили, что их держали в холодных помещениях, угрожали, издевались и заставляли подписывать документы, содержания которых они не понимают. Случаи дискриминации и насилия были выявлены на границе США и Мексики или вблизи нее.

В свою очередь Министерство внутренней безопасности США, комментируя доклад, сообщило, что проводит внутреннюю проверку для устранения злоупотреблений и отстранения виновных от работы.

«Министерство не терпит любых форм злоупотреблений или неправомерных действий», - заявил РИА Новости представитель ведомства.

При этом он не уточнил, рассматриваются ли обвинения, высказанные правозащитниками.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своей поездки в Чили, Эквадор и Колумбию обратил особое внимание на проблему беженцев, а иммиграционный кризис на южной границе США стал главной темой регионального совещания в Боготе.

В мире,Энтони Блинкен,Департамент внутренней безопасности США,Human Rights Watch,РИА Новости,
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