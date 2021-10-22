Пограничники обнаружили у Савченко поддельный COVID-сертификат

Бывшую летчицу, экс-депутата Верховной рады Украины Надежда Савченко уличили в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19. Как сообщает агентство УНИАН, вместе с сестрой она пыталась вернуться на Украину, однако обман вскрыли пограничники в аэропорту «Борисполь».

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Сестер не задержали, но в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 358 УК Украины о подделке документов. В ближайшее время их могут перевести в статус подозреваемых.

Напомним, что в 2016 году Надежду Савченко осудили в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе. Через некоторое время ее обменяли на задержанных в Донбассе россиян.

После возвращения в Киев бывшей летчице вручили звезду Героя Украины. Кроме того, она стала депутатом Верховной Рады.