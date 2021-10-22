Самое большое колесо обозрения в мире показали на видео

Высота гигантской карусели составляет 250 метров. По окружности ее располагаются 48 кабин, они имеют панорамное остекленение и оснащены кондиционерами. Прокатиться на аттракционе все желающие смогут как днем, так и в ночное время. Один оборот займет более 30 минут.