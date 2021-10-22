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Самое большое колесо обозрения в мире показали на видео

Александр Кузьмин
43 минуты назад

В Дубае открыли самое высокое и большое колесо обозрения в мире. Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.

Высота гигантской карусели составляет 250 метров. По окружности ее располагаются 48 кабин, они имеют панорамное остекленение и оснащены кондиционерами. Прокатиться на аттракционе все желающие смогут как днем, так и в ночное время. Один оборот займет более 30 минут.

«Мы очень рады этому, поскольку это то, чего мы ждали в течение самого долгого времени», – поделилась своими впечатлениями на камеру местная жительница.

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