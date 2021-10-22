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Улицы Риги опустели в первый день общенационального локдауна. Видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Улицы Риги опустели в первый день общенационального локдауна. Видео из столицы Латвии публикует российское видеоагентство Ruptly. С 20:00 до 5 утра там действует комендантский час.

Ранее власти Латвии объявили общенациональный локдаун. С 21 октября по 15 ноября в стране будут закрыты все предприятия и учреждения за исключением организаций, занимающихся оказанием услуг первой необходимости. Такие меры были приняты в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Они касаются как вакцинированных граждан, так и переболевших COVID-19.

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