В Китае выявили новый очаг COVID-19

Новый очаг COVID-19 выявлен в китайской столице. Как сообщает в пятницу агентство Синьхуа, в уезде Чанпин (входит в административную черту города) позитивная реакция на вирус установлена у четверых местных жителей.

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Неделю назад они вернулись из поездки в хошун Эджэн-Хоро-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), где на данный момент выявлено 15 инфицированных. С признаками заболевания все четверо пекинцев отправлены в госпиталь. В очаге заболевания проводится эпидемиологическое расследование, у жителей берут анализы ПЦР, информирует местная санэпидслужба.

Во вторник один заболевший был обнаружен в городском районе Фэнтай. Он прибыл из северо-западной провинции Ганьсу. Заболела также его жена. В районе проводятся противоэпидемические меры.

Карантинным мерам подвергнута большая группа китайских и иностранных журналистов, освещавших неделю назад запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Так, корреспонденту ТАСС с семьей предстоит провести в режиме изоляции две недели в своей квартире, без права покидать место жительства. Квартира опечатана администрацией жилого компаунда с внешней стороны двери с помощью специальной клейкой ленты. Перед этим им была предоставлена возможность закупить все необходимое на период изоляции. Предметы первой необходимости по требованию доставляются не чаще одного раза в сутки к дверям, после чего квартира снова опечатывается.

По данным на пятницу, которые сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае было выявлено 43 новых случая COVID-19, в том числе - 28 "местных". еще установлено 26 новых случаев с бессимптомным протеканием заболевания.