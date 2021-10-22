Определены дата и место встречи Путина и Вучича

Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, Кремль сообщит о них своевременно вместе с администрацией сербского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Да. И место уже известно», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, известна ли дата встречи.

«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», – добавил он.

Ранее Вучич сообщал, что планирует встретиться с Путиным 25 ноября, чтобы обсудить продление сниженной цены на газ.

6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России Владимиру Путину просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ. 16 октября Вучич заявил, что российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, что неприемлемо.