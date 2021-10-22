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Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо

Lenta.ru
26 минут назад

Президент США Джо Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие два-три года. Его слова передает РИА Новости.

Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо
Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / Global Look PressOliver Contreras / Consolidated News Photos / Global Look Press

«Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин», — сказал Байден. При этом снижения цен на газ до начала следующего года ожидать не стоит, отметил американский лидер. «Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены», — заявил он.

Причиной высоких цен на топливо в США Байден назвал действия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая ограничивает поставки. По его словам, на данный момент на эту тему идут активные переговоры. «Многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать» — заключил президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы ОПЕК с целью снижении цен на топливо на энергетических рынках.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,ОПЕК,РИА Новости,
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