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В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии

Елена Прошина
16 минут назад

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе предложили смягчить ограничения на передвижения в ЕС, которые ввели ранее из-за пандемии COVID-19. Они также выступили за ускорение работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами. Об этом говориться в письменных заключениях по итогам встречи, пишет РИА Новости.

Как написано в документе, Евросовет выступает за дальнейшую координацию для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС по причине развития эпидемиологической ситуации.

Ранее представитель Еврокомиссии проинформировал издание, что ЕС в настоящее время проводит технические консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он отметил, что РФ подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.

Сейчас к системе европейского электронного COVID-сертификата подключены уже 43 страны. Среди них 27 стран ЕС, три государства, которые входят в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. Технические переговоры ведутся еще с 28 странами.

Европейский союз ввел сертификат летом с целью облегчить перемещение жителей. Он выдается на основе одного из видов данных: при наличии отрицательного теста на COVID-19, антител к нему или полной вакцинации.

В мире,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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