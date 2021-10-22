Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе предложили смягчить ограничения на передвижения в ЕС, которые ввели ранее из-за пандемии COVID-19. Они также выступили за ускорение работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами. Об этом говориться в письменных заключениях по итогам встречи, пишет РИА Новости.

Как написано в документе, Евросовет выступает за дальнейшую координацию для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС по причине развития эпидемиологической ситуации.

Ранее представитель Еврокомиссии проинформировал издание, что ЕС в настоящее время проводит технические консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он отметил, что РФ подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.

Сейчас к системе европейского электронного COVID-сертификата подключены уже 43 страны. Среди них 27 стран ЕС, три государства, которые входят в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. Технические переговоры ведутся еще с 28 странами.