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Китай предупредил об опасности политики США в отношении Тайваня

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

Китай предупредил об опасности политики США в отношении Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Некоторые страны в мире пытаются вмешаться во внутренние дела Китая, поднимая шум вокруг Тайваня и пытаясь подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность. Демократическая прогрессивная партия Тайваня также пытается решить вопрос независимости Тайваня <…>. Но это все заблуждения и неверные оценки [ситуации]. Они никогда этого не смогут этого добиться», – приводит слова постпреда Китая при ООН ТАСС.

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«США иногда предпринимают действия, которые ведут ситуацию в опасном направлении. США должны прекратить такие действия», – заявил Чжан Цзюнь. Глава китайской дипмиссии подчеркнул, что никто не выиграет от втягивания Тайваня в конфликт, такие попытки «не отвечают ничьим интересам», и Соединенные Штаты не смогут ничего из этого извлечь.

Чжан Цзюнь также отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, что признается международным сообществом, и, соответственно, любые действия некоторых зарубежных стран или антикитайских сил на острове, которые направлены на попытку добиться независимости, никогда не увенчаются успехом.

В октябре США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». В Белом доме и Пентагоне заявляли, что США продолжат помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Он также говорил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,КПРФ,ООН,Пентагон,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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