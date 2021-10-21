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Саакашвили предъявили новое обвинение

ТК «Звезда»
53 минуты назад

Михаилу Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Прокурор специально прибыл в тюрьму города Рустави, где сейчас содержится экс-президент республики, и зачитал постановление.

Саакашвили предъявили новое обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик покинул родину в 2013 году, после чего против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Его заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили. Приговорили к трем и к шести годам колонии соответственно.

Двадцать восьмого сентября бывший глава государства тайно вернулся со стороны Украины. Он спрятался в автомобиле, который перевозил молочные продукты и так попал на грузовой паром. Предположительно, ему помогали как минимум четыре человека, они также задержаны.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,
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