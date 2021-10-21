Саакашвили предъявили новое обвинение

Михаилу Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Прокурор специально прибыл в тюрьму города Рустави, где сейчас содержится экс-президент республики, и зачитал постановление.

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Политик покинул родину в 2013 году, после чего против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Его заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили. Приговорили к трем и к шести годам колонии соответственно.