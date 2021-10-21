Выступление премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Европарламенте заявил о шантаже со стороны ЕС из-за конфликта по поводу польской судебной реформы. Как сообщает Die Welt, чиновник заявил, что отвергает «язык угроз и шантажа» и добавил, что такая практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами ЕС.

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Члены Европарламента негативно оценили выступление Моравецкого. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер оборвал его рассказ и заявил, что подобное выступление порадует президента России Владимира Путина.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском Cоюзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу», – отметила политик.

Также Вебер отметил, что те, кто отвергают примат европейского законодательства, ставят себя вне европейского сообщества.