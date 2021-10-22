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Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу

Lenta.ruиещё 1
38 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу, несмотря на сильное истощение после трех недель голодовки. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье» со ссылкой на врача политика Николоза Кипшидзе.

Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позиция Михаила Саакашвили в том, что он не ляжет в клинику, которая относится к Глданской тюрьме», — сказал доктор.

При этом он указал, что против госпитализации не в гражданскую больницу выступают и адвокаты экс-президента. Защита опасается, что Саакашвили могут убить или сильно покалечить другие заключенные.

Ранее возможность отправить политика в гражданскую клинику исключил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что сделать это не позволяет законодательство.

«Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается», — сказал глава кабмина.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже 21 день. Врачи, которые посетили политика в камере, не исключили опасности для его жизни из-за истощения: экс-президент почти не передвигается и с трудом говорит.

В мире,Массовые беспорядки,Ираклий Гарибашвили,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,ИА Sputnik,
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