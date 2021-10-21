Узбекская журналистка обвинила РФ в информационной войне

«Когда наши официальные лица публикуют новости в своих мессенджерах и страничках в социальных сетях, они это делают на узбекском и русском языке. Почему не на узбекском и на каракалпакском, что было бы политически правильным? А если они хотят донести свои мысли миру, то почему не на английском?» - поинтересовалась она.