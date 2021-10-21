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Узбекская журналистка обвинила РФ в информационной войне

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

Узбекская журналистка Анора Садыкова пристыдила чиновников за публикации на русском языке, заявив, что против Узбекистана ведется «информационная война» с участием России и русскоязычной прессы. Перевод ее заявления опубликовал Telegram-канал Пул №3.

Узбекская журналистка обвинила РФ в информационной войне
Фото: ReutersReuters

«Когда наши официальные лица публикуют новости в своих мессенджерах и страничках в социальных сетях, они это делают на узбекском и русском языке. Почему не на узбекском и на каракалпакском, что было бы политически правильным? А если они хотят донести свои мысли миру, то почему не на английском?» - поинтересовалась она.

Журналистка подчеркнула, что в стране «идут информационные войны с участием русскоязычной прессы» и заявила, что использующим русский язык чиновникам «должно быть стыдно».

«Все время, когда мы говорим про наш язык, начинаются информационные атаки со стороны России и наших местных русскоязычных журналистов, блогеров. И мы становимся жертвой, мы уже привыкли к этому. А наши официальные лица никак не реагируют на такие нападки, наоборот, сглаживают и защищают вторую сторону», - заявила Анора Садыкова.

Ранее в Узбекистане провели акцию против использования русского языка в стране. В городе Чирчик группа активистов при поддержке местных властей расклеила в общественных местах листовки, в которых содержался призыв использовать слова не из русского, а из узбекского языка.

В листовках напротив слова на узбекском языке ставилась зеленая галочка, а напротив слова на русском языке – красный крестик. Они были размещены в магазинах, кафе, учебных заведения и транспорте.

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