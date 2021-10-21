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Депутаты партии Порошенко спели песню про Бандеру

Lenta.ruиещё 1
37 минут назад

Депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» присоединились к TikTok-челленджу и спели в стенах Верховной Рады песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» (отец наш — Бандера, Украина — мать — прим. «Ленты.ру»). Видео с исполнением композиции опубликовал в Facebook депутат политсилы Владимир Вятрович.

Ранее в социальных сетях начали распространяться видеоролики, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню, посвященную идеологу украинского национализма Степану Бандере.

«Не только школьники знают, что отец наш — Бандера», — отметил Вятрович.

Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял тесно сотрудничавшую с нацистами Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях.

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