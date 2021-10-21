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В Турции сообщили о задержании агентов Израиля

Lenta.ru
52 минуты назад

Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле 15 агентов-информаторов спецслужбы Израиля «Моссад». Об этом источники в городской прокураторе сообщили агентству Anadolu.

В Турции сообщили о задержании агентов Израиля
Фото: Murad Sezer / ReutersMurad Sezer / Reuters

Обвиняемые в шпионаже граждане Палестины и Сирии, проживавшие на турецкой территории, были задержаны в рамках расследования стамбульской прокуратуры. Анонимные собеседники агентства завили, что подозреваемые передавали информацию и секретные документы израильской разведке.

Известно, что члены шпионской сети получали оплату с помощью электронных переводов и курьеров. Подозреваемые уже предстали перед судом, а затем были переведены в тюрьму Малтепе в Стамбуле.

27 июля стало известно, что иранская контрразведка задержала агентов израильской спецслужбы «Моссад» недалеко от западной границы государства. Ведомство уточнило, что шпионы Израиля имели при себе «тяжелые грузы оружия и боеприпасов»: гранаты, дробовики, винтовки, пистолеты и патроны к ним.

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