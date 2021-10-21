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СМИ: в ДР Конго 165 детей умерли за два месяца от неизвестной болезни

ТАССиещё 2
1 час назад

По меньшей мере 165 детей умерли за последние два месяца в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни. Об этом сообщил в четверг конголезский новостной портал ActuaLitte со ссылкой на региональные власти.

В Конго от неизвестной болезни умерли 165 детей за два месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, болезнь, которая впервые проявилась в конце минувшего августа, поражает детей в возрасте до пяти лет. По словам главы общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Алена Нзамбы, в сутки в них умирают по четыре ребенка.

"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", - заявил врач Жан-Пьер Басаке.

В район направлена группа специалистов Минздрава страны с целью попытаться определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.

В мире,Минздрав РФ,
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