Киев пообещал добавить НАТО силы

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление, что Киев полностью готов к вступлению в НАТО. В этом случае Украина будет в Альянсе четвертым участником по военной силе, отметил он в эфире телеканала «Наш».
По словам политика, Украина уже в техническом плане готова к вступлению НАТО, необходимо только политическое решение.
«Что следует понять: мы в НАТО идем не в качестве просителей с протянутой рукой, мы добавим большую силу. Потому что, кроме США, Турции и Франции, мы будет четвертой силой по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — полагает Арестович.
При этом он не уточнил, благодаря чему ВСУ могут превосходить по мощи армии, например, Германии, Италии или Польши. Арестович только отметил, что у НАТО возникнут новые возможности после принятия в свои ряды Украины.
Ранее сообщалось, что вступление Украины в НАТО может подтолкнуть РФ к принятию активных мер для обеспечения своей безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что этот сценарий «стал бы наихудшим», так как выходит за красные линии национальных интересов РФ.
Также ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в ряды НАТО раньше, чем в Евросоюз. Он добавил, что Альянс не достиг консенсуса по поводу принятия страны в организацию. По его словам, в НАТО пока не готовы строить какой-либо график по данной теме. Министр пояснил что ряд государств не желают делать шаги вперед по направлению интеграции Киева в НАТО, а вместо этого призывают к продолжению реформ на Украине.