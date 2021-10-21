Киев пообещал добавить НАТО силы

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление, что Киев полностью готов к вступлению в НАТО. В этом случае Украина будет в Альянсе четвертым участником по военной силе, отметил он в эфире телеканала «Наш».

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По словам политика, Украина уже в техническом плане готова к вступлению НАТО, необходимо только политическое решение.

«Что следует понять: мы в НАТО идем не в качестве просителей с протянутой рукой, мы добавим большую силу. Потому что, кроме США, Турции и Франции, мы будет четвертой силой по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — полагает Арестович.

При этом он не уточнил, благодаря чему ВСУ могут превосходить по мощи армии, например, Германии, Италии или Польши. Арестович только отметил, что у НАТО возникнут новые возможности после принятия в свои ряды Украины.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в НАТО может подтолкнуть РФ к принятию активных мер для обеспечения своей безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что этот сценарий «стал бы наихудшим», так как выходит за красные линии национальных интересов РФ.