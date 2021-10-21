Обзор иноСМИ: Россия «унижает ЕС», американский корабль «сходит с ума»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия унижает ЕС»

Британский таблоид Daily Express опубликовал материал под заголовком «Россия унижает ЕС, разоблачая его газовую зависимость». В статье подчеркивается, что Москва «продемонстрировала жесткий контроль над европейским газовым рынком, дав понять, что не будет перекачивать больше газа - до тех пор, пока не будет одобрен «Северный поток-2».

Daily Express обратил внимание на слова российского сенатора Константина Косачева, заявившего, что РФ «не может прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которые не совершала». В комментариях к материалу британские читатели назвали ситуацию «победой Путина». «Похоже, Россия держит ЕС на коротком поводке, хорошо сыграно, господин Путин», - написал Jimmy's say.

«Американский корабль сошел с ума»

Эсминец ВМС США 15 октября вошел в закрытую морскую зону, где велись артиллерийские стрельбы в ходе совместных китайско-российских учений. Китайский портал «Хуаньцю шибао» задается вопросом, «не сошел ли с ума» американский корабль, решивший вторгнуться в запретное пространство.

Военный обозреватель Инь Чжо заявил, что эсминец США пытался сорвать учения и использовал средства электронной разведки, чтобы поймать сигналы Китая и России: американские военные, по его мнению, «очень заинтересованы» в сборе различных «электронных отпечатков пальцев» новейших китайских миноносцев типа 055.

«Санкции США парализуют экономику Турции»

Отставной турецкий дипломат Шюкрю Элекдаг считает, что «политика маятника», которую президент Реджеп Тайип Эрдоган использовал, пытаясь налаживать отношения и с Россией, и с США потерпела неудачу. В интервью Sözcü дипломат заявил, что закупка Анкарой российских систем С-400 неизбежно приведет к санкциям со стороны США.

Элекдаг уверен, что новые жесткие меры «парализуют экономику Турции» и приведут к разрыву отношений с США. Дипломат считает, что крах стратегического партнерства с Вашингтоном может заставить Анкару выйти из НАТО. Он предупредил, что разрыв связи с западным миром может вызвать «непоправимые разрушения» во внешней политике, безопасности и экономике Турции.

Украинцы рассказали, как им живется при Зеленском

Более половины украинцев (55,5 процента), принявших участие в опросе Киевского института социологии, заявили, что финансовое положение их семей ухудшилось во время президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

Об улучшении финансового положения рассказали только 10,7 процента опрошенных. 42,1 процента респондентов объяснили проблемы в экономике страны высоким уровнем коррупции, 31,2 процента – некомпетентностью власти.

Мигранты с топорами попытались прорваться из Белоруссии в Польшу

Портал «Вести» рассказал, что 20 октября беженцы из лагеря, расположенного на границе Белоруссии и Польши, попытались прорваться в Польшу. Польские службы утверждают, что у беженцев были топоры и ножи, они якобы забрасывали камнями польских пограничников, а «офицеры белорусских служб оказывали мигрантами содействие».