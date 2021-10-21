В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.17
Войти в почту

Обзор иноСМИ: Россия «унижает ЕС», американский корабль «сходит с ума»

Елена Прошина
25 минут назад

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия унижает ЕС»

Британский таблоид Daily Express опубликовал материал под заголовком «Россия унижает ЕС, разоблачая его газовую зависимость». В статье подчеркивается, что Москва «продемонстрировала жесткий контроль над европейским газовым рынком, дав понять, что не будет перекачивать больше газа - до тех пор, пока не будет одобрен «Северный поток-2».

Daily Express обратил внимание на слова российского сенатора Константина Косачева, заявившего, что РФ «не может прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которые не совершала». В комментариях к материалу британские читатели назвали ситуацию «победой Путина». «Похоже, Россия держит ЕС на коротком поводке, хорошо сыграно, господин Путин», - написал Jimmy's say.

«Американский корабль сошел с ума»

Эсминец ВМС США 15 октября вошел в закрытую морскую зону, где велись артиллерийские стрельбы в ходе совместных китайско-российских учений. Китайский портал «Хуаньцю шибао» задается вопросом, «не сошел ли с ума» американский корабль, решивший вторгнуться в запретное пространство.

Военный обозреватель Инь Чжо заявил, что эсминец США пытался сорвать учения и использовал средства электронной разведки, чтобы поймать сигналы Китая и России: американские военные, по его мнению, «очень заинтересованы» в сборе различных «электронных отпечатков пальцев» новейших китайских миноносцев типа 055.

«Санкции США парализуют экономику Турции»

Отставной турецкий дипломат Шюкрю Элекдаг считает, что «политика маятника», которую президент Реджеп Тайип Эрдоган использовал, пытаясь налаживать отношения и с Россией, и с США потерпела неудачу. В интервью Sözcü дипломат заявил, что закупка Анкарой российских систем С-400 неизбежно приведет к санкциям со стороны США.

Элекдаг уверен, что новые жесткие меры «парализуют экономику Турции» и приведут к разрыву отношений с США. Дипломат считает, что крах стратегического партнерства с Вашингтоном может заставить Анкару выйти из НАТО. Он предупредил, что разрыв связи с западным миром может вызвать «непоправимые разрушения» во внешней политике, безопасности и экономике Турции.

Украинцы рассказали, как им живется при Зеленском

Более половины украинцев (55,5 процента), принявших участие в опросе Киевского института социологии, заявили, что финансовое положение их семей ухудшилось во время президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

Об улучшении финансового положения рассказали только 10,7 процента опрошенных. 42,1 процента респондентов объяснили проблемы в экономике страны высоким уровнем коррупции, 31,2 процента – некомпетентностью власти.

Мигранты с топорами попытались прорваться из Белоруссии в Польшу

Портал «Вести» рассказал, что 20 октября беженцы из лагеря, расположенного на границе Белоруссии и Польши, попытались прорваться в Польшу. Польские службы утверждают, что у беженцев были топоры и ножи, они якобы забрасывали камнями польских пограничников, а «офицеры белорусских служб оказывали мигрантами содействие».

В этот район были отправлены дополнительные патрули пограничной службы, армии и полиции. Прибывшее подкрепление использовало «меры прямого принуждения, в том числе газ». В итоге 16 нелегальных мигрантов, которые сумели прорваться в Польшу, были возвращены на границу с Белоруссией.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Константин Косачев,Реджеп Эрдоган,НАТО,ЕС,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители