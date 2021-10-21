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На Украине программисту отказали в работе из-за нежелания говорить на русском

Lenta.ru
44 минуты назад

Украинская IT-компания TechExpace отказалась нанимать не желавшего говорить на русском языке сотрудника. Об этом в Facebook сообщил один из претендентов на позицию в компании, программист Антон Капелюшный, который пытался попасть на собеседование.

Не захотевший разговаривать на русском украинец лишился работы
Фото: PixabayPixabay

По словам молодого человека, во время беседы с HR-специалистом об условиях работы в компании у него уточнили, согласен ли он разговаривать с коллегами на русском языке. В ответ Капелюшный заявил, что понимает русский и выбор других сотрудников компании его устраивает, но сам он будет говорить на украинском и надеется на уважение его решения.

После этого, несмотря на утвержденное время собеседования, программисту отказали в работе из-за его нежелания использовать в офисе русский язык, на что тот ответил, что отказ звучит «как ватный мем».

«Думал, что в 2021-м отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения из-за общения на украинском языке — это скорее постановочные диалоги, но нет! Тем более в так называемом цивилизованном IT, где давно основным языком является английский», — возмутился Капелюшный. Позднее он добавил, что другой рекрут принес извинения за случившееся, но на собеседование так и не пригласил.

Ранее в городе Хмельницкий произошел скандал с участием сотрудника полиции, который отказался разговаривать с гражданами на украинском языке. Местная жительница потребовала от полицейского соблюдать языковое законодательство и разговаривать с ней исключительно по-украински. Правоохранитель принципиально отказался выполнять ее требование и продолжил обращаться к ней на русском. В ответ украинка начала говорить, что «не понимает язык агрессора».

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