Не захотевший разговаривать на русском украинец лишился работы

Украинская IT-компания TechExpace отказалась нанимать не желавшего говорить на русском языке сотрудника. Об этом в Facebook сообщил один из претендентов на позицию в компании, программист Антон Капелюшный, который пытался попасть на собеседование.

Фото: Pixabay Pixabay

По словам молодого человека, во время беседы с HR-специалистом об условиях работы в компании у него уточнили, согласен ли он разговаривать с коллегами на русском языке. В ответ Капелюшный заявил, что понимает русский и выбор других сотрудников компании его устраивает, но сам он будет говорить на украинском и надеется на уважение его решения.

После этого, несмотря на утвержденное время собеседования, программисту отказали в работе из-за его нежелания использовать в офисе русский язык, на что тот ответил, что отказ звучит «как ватный мем».

«Думал, что в 2021-м отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения из-за общения на украинском языке — это скорее постановочные диалоги, но нет! Тем более в так называемом цивилизованном IT, где давно основным языком является английский», — возмутился Капелюшный. Позднее он добавил, что другой рекрут принес извинения за случившееся, но на собеседование так и не пригласил.