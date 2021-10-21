На Украине заявили о неполноценности ЕC

Европейский Союз (ЕС) будет неполноценным без Украины, как и Украина не может быть полноценной без Европы, поэтому Брюссель должен обозначить ясную перспективу евроинтеграции страны. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба на посвященном реализации соглашения об «ассоциированном трио» форуме, передает УНН.

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По его словам, украинская идентичность является частью мозаики европейской идентичности. Он отметил, что многие украинские и зарубежные деятели скептически смотрели на успех страны в получении членства ЕС. «У нас же нет никаких сомнений. Этот скептицизм только мобилизовал наши усилия, мы продолжим верить в наш курс», — сказал Кулеба.

Однако, добавил глава МИД, сейчас Киев ожидает ясный сигнал от ЕС о том, что амбиции и устремления республики приветствуются странами-членами союза. Он также указал на то, что Европе следует поторопиться предоставить Украине европейскую перспективу, пока на страну не посягнули другие силы мировой политики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о бессмысленности спрашивать ЕС о вступлении Украины в союз, так как Киев уже знает ответ. Он добавил, что если бы все зависело только от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или главы Евросовета Шарля Мишеля, то «Украина была бы в ЕС еще вчера».