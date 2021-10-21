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В Австрии без прививки не пустят на рабочее место

Российская Газета
1 час назад

Австрийское правительство намерено серьезно ужесточить меры борьбы с коронавирусом. С 1 ноября работники должны подтвердить, что прошли вакцинацию, сдали анализы или выздоровели от коронавируса, если они контактируют с другими людьми на работе, пишет газета Kurier.

Австрия ужесточает антиковидные меры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После вступления постановления в силу, над которым сейчас работают эксперты кабинета, работодатели больше не имеют права допускать своих сотрудников на рабочее место без вакцинации, ПЦР-тестов или справки о выздоровлении. Нарушителям грозят штрафы до 500 евро для работников и до 3 600 евро для работодателей. При этом речь о немедленном увольнении не идет. Но в последующем могут возникнуть проблемы с работой, причем, трудно будет доказать свою правоту.

Так, медбрат из Верхней Австрии дошел до высшей судебной инстанции, потому что отказался сдавать тесты на коронавирус, необходимые в его профессии. Он был уволен. Верховный суд подтвердил, что это соответствует законодательству.

Представители более половины (55 процентов) из 150 опрошенных компаний высказались в поддержку мер правительства, 45 процентов заявили, что новые правила "не являются проблемой" в их офисе.

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