Тимановская рассказала об угрозах

«Мне желали болезней и смерти, угрожали, что сломают руки. Они считают, что я подстилка, иуда… Никогда ранее я не получала такого хейта. Что я сделала? Заявила о халатности тренерского штаба прямо в разгар Олимпиады. И за это в результате получила большой шквал негатива от так называемых ябатек и кучи ботов. Откуда столько агрессии и есть ли у нее границы? Откуда это стремление унижать и оскорблять? Я отвечала, пробовала идти на диалог. И всегда получала две категории ответов: 1) тишину; 2) словесный понос без каких-либо аргументов», — написала спортсменка в Instagram.