В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.29
Войти в почту

Тимановская рассказала об угрозах сторонников Лукашенко

Анна Безрукова
43 минуты назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что сторонники главы государства Александра Лукашенко угрожали ей физической расправой и даже желали смерти.

Тимановская рассказала об угрозах
Фото: InstagramInstagram

«Мне желали болезней и смерти, угрожали, что сломают руки. Они считают, что я подстилка, иуда… Никогда ранее я не получала такого хейта. Что я сделала? Заявила о халатности тренерского штаба прямо в разгар Олимпиады. И за это в результате получила большой шквал негатива от так называемых ябатек и кучи ботов. Откуда столько агрессии и есть ли у нее границы? Откуда это стремление унижать и оскорблять? Я отвечала, пробовала идти на диалог. И всегда получала две категории ответов: 1) тишину; 2) словесный понос без каких-либо аргументов», — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, в ходе летних Олимпийских игр — 2020 Тимановская в Instagram подвергла критике решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее имя в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка сообщила, что она была снята с забега, и ее хотели насильно вернуть в Минск. Как пояснили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину обусловлено «эмоционально-психологическим состоянием».

Спортсменка-диссидентка: кто такая Кристина Тимановская

Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе. Помимо этого, спортсменка в соцсетях написала обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) и попросила вмешаться в ситуацию и оказать ей поддержку. По словам легкоатлетки, на нее было оказано давление, ее хотели вывезти из Японии без ее согласия. А 4 августа она прилетела в Польшу.
В мире,Кристина Тимановская,Александр Лукашенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители