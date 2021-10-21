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В Европе недосчитались документов на «Спутник V»

Анна Безрукова
47 минут назад

Европейский медрегулятор не сможет до окончания 2021-го года рассмотреть документы по регистрации вакцины «Спутник V». Это вызвано тем, что часть документации отсутствует, сообщает Reuters.

«Принять решение EMA до конца года в настоящее время совершенно невозможно», — отметил источник со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам, который цитирует издание.

По информации источника, если необходимые сведения будут получены до конца ноября, «Спутник V» признают до первого квартала будущего года.

Напомним, в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса, и ни одна из них не признана EMA, при этом ряд стран Европы уже используют «Спутник V». Кроме этого, препарат получил одобрение свыше 70 других государств.

С 4 марта он начал проходить процедуру постепенной экспертизы.

Следует отметить, что российская сторона настаивает, что вся необходимая документация была предоставлена. В начале октября в российском Минздраве сообщали, что в декабре в рамках процедуры сертификации РФ могут посетить специалисты EMA.

Президент России Владимир Путин заявлял, что уверен в высоком качестве отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Он говорил об этом, напоминая россиянам о высокой важности вакцинирования.

При этом российский лидер признал, что даже некоторые его знакомые до настоящего времени не сделали прививки от коронавирусной инфекции.
В мире,Видео,Владимир Путин,Минздрав РФ,Reuters,
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