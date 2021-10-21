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В китайском ресторане произошел взрыв

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, произошел взрыв в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает LTN.

В китайском ресторане произошел взрыв
Фото: The Liberty TimesThe Liberty Times

Взрыв произошел в 8:20 по местному времени (3:20 мск) в районе Хэпин. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Ресторан находился на перекрестке двух улиц, поэтому взрыв серьезно повредил несколько соседних угловых зданий, а также транспортные средства.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция, работает скорая, газовые службы и полиция. По данным РИА Новости, в результате взрыва погибли три человека, еще 30 — пострадали.

Летом 2020 года мощный взрыв произошел на заводе в китайской провинции Хэнань. Он сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Инцидент также попал на видео.

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