В китайском ресторане произошел взрыв

В китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, произошел взрыв в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает LTN.

Фото: The Liberty Times The Liberty Times

Взрыв произошел в 8:20 по местному времени (3:20 мск) в районе Хэпин. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Ресторан находился на перекрестке двух улиц, поэтому взрыв серьезно повредил несколько соседних угловых зданий, а также транспортные средства.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция, работает скорая, газовые службы и полиция. По данным РИА Новости, в результате взрыва погибли три человека, еще 30 — пострадали.