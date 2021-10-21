Россияне оценили план Литвы по обману Украины

Киев выдвинул обвинение Литве в манипуляциях, которые оставили Украину без белорусской электроэнергии. План Вильнюса пользователи интернет-пользователи из России, назвав его «классикой».

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С обвинениями в адрес Литвы выступил соратник главы украинского государства Владимира Зеленского, депутат партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Об этом он написал в своем Facebook.

Чиновник отметил, что Литва очень активно призывала Украину к отказу от белорусской электроэнергии, а теперь сама закупает эту же электроэнергию. Герус напомнил, что "министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электричество с Белорусской АЭС".

Он отметил, что в Украине отказались от поставок из Белоруссии, при этом с 4 октября поставки электроэнергии в Литву значительно увеличились, а 19 октября были достигнуты максимальные показатели за последние шесть месяцев.

"Кроме этого, в начале октября Литва в два раза нарастила импорт электроэнергии из России (Калининграда)", - добавил он.

Также Герус уверен, что этой зимой Литва защитила своих граждан, и у них не будет проблем, в то время как после введения Украиной запрета на импорт белорусской электроэнергии рынок Прибалтики остался для Беларуси единственным.

При этом интернет-пользователи из России оценили пост депутата. Комментатор с ником "Эрдокран Первый" отметил, что схема Литвы является "классикой".