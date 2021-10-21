Самолет ВВС потерпел крушение в Индии

Учебный самолет ВВС Индии разбился 21 октября в центральном штате Мадхья-Прадеш.
Катастрофа зафиксирована в районе Бхинд во время выполнения учебно-боевого полета, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ.
Пилоты получили ранения. На месте ЧП сейчас работает специальная комиссия по установлению причин крушения. Подробной информации об инциденте пока нет.
Ранее сообщалось, что в штате Техас самолет McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту, вылетел за ограждение на пересеченную местность и разбился. Пострадал один пассажир, остальных удалось эвакуировать. Самолет загорелся и рассыпался на куски.