Самолет ВВС потерпел крушение в Индии

Учебный самолет ВВС Индии разбился 21 октября в центральном штате Мадхья-Прадеш.

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Катастрофа зафиксирована в районе Бхинд во время выполнения учебно-боевого полета, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ.

Пилоты получили ранения. На месте ЧП сейчас работает специальная комиссия по установлению причин крушения. Подробной информации об инциденте пока нет.