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Самолет ВВС потерпел крушение в Индии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
46 минут назад

Учебный самолет ВВС Индии разбился 21 октября в центральном штате Мадхья-Прадеш.

Самолет ВВС потерпел крушение в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Катастрофа зафиксирована в районе Бхинд во время выполнения учебно-боевого полета, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ.

Пилоты получили ранения. На месте ЧП сейчас работает специальная комиссия по установлению причин крушения. Подробной информации об инциденте пока нет.

Ранее сообщалось, что в штате Техас самолет McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту, вылетел за ограждение на пересеченную местность и разбился. Пострадал один пассажир, остальных удалось эвакуировать. Самолет загорелся и рассыпался на куски.

В мире,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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