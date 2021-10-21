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Великобритания объявила о сокращении средств на помощь Украине в 2022 году

RT на русском
2 часа назад

Правительство Великобритании исключило Украину из списка получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2021—2022 годах. Об этом говорится в докладе библиотеки палаты общин, с которым ознакомился RT.

Британия объявила о сокращении средств на помощь Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в документе, Лондон объявил о сокращении помощи Украине в 2021—2022 годах.

«В настоящее время Камерун, ЦАР, Украина и Эритрея, которые входили в число 46 государств, получивших двустороннюю ОПР в 2019 году, не входят в список стран, получающих ОПР от Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании в 2021—2022 году», — говорится в докладе.

В библиотеке палаты общин напомнили, что впервые с 2013 года Великобритания не выполнит поставленную ООН задачу по выделению 0,7% валового национального дохода на помощь другим странам.

Ссылаясь на последствия глобальной пандемии, в 2021 году британское правительство в качестве «временной меры» выделит только 0,5% валового национального дохода на эти цели.

Ранее стало известно, что Соединённое Королевство планировало потратить 121 млн рублей (£1,2 млн) на налаживание связей с российской молодёжью в 2019—2021 годах.

В мире,ООН,МИД,
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