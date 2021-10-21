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Чехия пересмотрит отношения с Россией

Елена Прошина
13 минут назад

В Чехии силами пяти либеральных партий создается проект программы новой правящей коалиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке программы Мартина Дворжака.

Чехия пересмотрит отношения с Россией
Фото: ReutersReuters

По его словам, новое правительство будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела. Это означает, что акцент будет сделан на права человека и гражданское общество. Как следует из документа, приоритет будет отдан двусторонним отношениям, прежде всего, с Германией. Также будет заявлено о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и Китаем.

По словам политика, коалиция также хочет принять так называемый «закон Магнитского». В будущей программе будет сказано о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре республики.

Как отметил Дворжак, расходы Чехии на оборону к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП. Этого требует от своих членов Североатлантический альянс.

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Евросоюзу следует занять «жёсткую позицию потребителей» в вопросах цен на газ. Дипломат призвал Европу перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ведёт газовую войну.

В мире,Мартин Дворжак,Вацлав Бартушка,Вацлав Гавел,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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