Чехия пересмотрит отношения с Россией

В Чехии силами пяти либеральных партий создается проект программы новой правящей коалиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке программы Мартина Дворжака.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, новое правительство будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела. Это означает, что акцент будет сделан на права человека и гражданское общество. Как следует из документа, приоритет будет отдан двусторонним отношениям, прежде всего, с Германией. Также будет заявлено о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и Китаем.

По словам политика, коалиция также хочет принять так называемый «закон Магнитского». В будущей программе будет сказано о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре республики.

Как отметил Дворжак, расходы Чехии на оборону к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП. Этого требует от своих членов Североатлантический альянс.