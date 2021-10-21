Чехия пересмотрит отношения с Россией

В Чехии силами пяти либеральных партий создается проект программы новой правящей коалиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке программы Мартина Дворжака.
По его словам, новое правительство будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела. Это означает, что акцент будет сделан на права человека и гражданское общество. Как следует из документа, приоритет будет отдан двусторонним отношениям, прежде всего, с Германией. Также будет заявлено о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и Китаем.
По словам политика, коалиция также хочет принять так называемый «закон Магнитского». В будущей программе будет сказано о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре республики.
Как отметил Дворжак, расходы Чехии на оборону к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП. Этого требует от своих членов Североатлантический альянс.
Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Евросоюзу следует занять «жёсткую позицию потребителей» в вопросах цен на газ. Дипломат призвал Европу перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ведёт газовую войну.