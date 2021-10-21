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Лабрадор поцеловал огромную китовую акулу в нос. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Необычный случай произошел возле рифа Нингалу в Австралии. Китовая акула подплыла к небольшой лодке и захотела поздороваться с лабрадором. Видео встреч двух животных публикует telegram-канал «Лента добра».

На кадрах видно, как опасная китовая акула подплыла к лодке и интересуется собакой, находящейся на борту. 8-летний лабрадор-ретривер Сейлор дружелюбно лизнул акулу, когда та показала морду из воды.

«Я говорила собаке не трогать акулу, но он меня не послушал» - рассказывает хозяка ретривера Джейд.

Также девушка рассказала, что переживала за своего питомца. Она счастлива, что пес не прыгнул в воду за акулой.

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