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В США увидели признаки «оттепели» в отношениях с Россией

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

В руководстве США полагают, что Вашингтон и Москва постепенно продвигаются вперед по вопросам безопасности, заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

В США увидели признаки «оттепели» в отношениях с Россией
Фото: ТАССТАСС

Источник Washington Post оценил отношения двух стран как «неоднозначные», отметив резкие противоречия и недоверие. Однако Вашингтон, по его словам, полагает, что США и Россия «постепенно продвигаются по некоторым частям повестки в области безопасности, установленной» лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости».

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Washington Post пишет, что Москва и Вашингтон недавно изложили совместную инициативу в области кибербезопасности в подготовленном ими проекте резолюции Генассамблеи ООН. Издание видит в этом возможные признаки небольшой «оттепели». В документе говорится о необходимости «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». WP отмечает, что подходы к решению этой задачи у США и России значительно отличаются, сохранится и конкуренция организаций за контроль над телекоммуникациями. Однако теперь есть совместное обязательство в сфере кибербезопасности.

В Госдепе заявили, что при всех разногласиях «США работали с Россией» над этим проектом. В ведомстве полагают, что страны могли представить «конкурирующие резолюции». В таком случае, Москва, вероятно, «выдвинула бы и провела резолюцию, которая усилила бы поддержку авторитарного контроля над интернетом».

В газете сообщается, что инициатива Путина и Байдена по переговорам по стратстабильности также продвигается, хоть и медленно. Россия также помогла и по вопросам, касающимся Ирана и Афганистана. Сейчас самой «зловещей» проблемой остается «загадочный» вопрос с «гаванским синдромом». Если «найдут» свидетельства причастности России, «нынешнее потепление может снова привести к серьезным заморозкам», пишет газета.

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Генассамблея ООН,Госдеп США,Washington Post,РИА Новости,
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