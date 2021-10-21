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FT: Китай провел летом два испытания гиперзвукового оружия

ТАССиещё 7
2 часа назад

Как утверждает газета Financial Times, китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, сообщило издание в четверг.

Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие
Фото:  Pu Xiaoxu/Xinhua via AP, архив Pu Xiaoxu/Xinhua via AP, архив

Ранее газета проинформировала об одном испытании, проведенном 13 августа. Теперь, по сведениям Financial Times, ссылающейся на четыре источника знакомых с оценками американской разведки, стало известно еще об одном испытании ГЛА, осуществленном 27 июля. Первое, согласно заявлению информированных лиц, буквально ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты.

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По сведениям газеты, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Источники издания подчеркнули, что запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты семейства "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.

В среду президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай, однако не стал давать какие-либо дополнительные комментарии на этот счет. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать непосредственно сообщения об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты, однако отметила, что в целом вопрос новых китайских вооружений поднимался Вашингтоном по дипломатическим каналам.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября на регулярном брифинге, что в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. Эти испытания, как сказал он, были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля.

В мире,Армия,Гиперзвуковое оружие,Джозеф Байден,Администрация США,МИД,Пентагон,Financial Times,
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