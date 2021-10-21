Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

Как утверждает газета Financial Times, китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, сообщило издание в четверг.

Фото: Pu Xiaoxu/Xinhua via AP, архив Pu Xiaoxu/Xinhua via AP, архив

Ранее газета проинформировала об одном испытании, проведенном 13 августа. Теперь, по сведениям Financial Times, ссылающейся на четыре источника знакомых с оценками американской разведки, стало известно еще об одном испытании ГЛА, осуществленном 27 июля. Первое, согласно заявлению информированных лиц, буквально ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты.

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По сведениям газеты, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Источники издания подчеркнули, что запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты семейства "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.

В среду президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай, однако не стал давать какие-либо дополнительные комментарии на этот счет. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать непосредственно сообщения об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты, однако отметила, что в целом вопрос новых китайских вооружений поднимался Вашингтоном по дипломатическим каналам.