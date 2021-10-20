Эксперт рассекретил 9 военных баз США на Украине

По его данным, в настоящее время на Украине действуют девять военных баз США. Три из них являются открытыми – это Яворовский военный полигон подо Львовом, пункт оперативного управления кораблями в Очакове Николаевской области и порт «Южный». Есть еще несколько мест, где американские военные маскируются среди украинцев под команды, спецгруппы, контингенты. Это построенный по стандартам НАТО 235-й межвидовой центр подготовки подразделений (село Михайловка, Николаевская область); 241-й общевойсковой полигон (Алешки, Херсонская область); 233-й общевойсковой полигон (село Малая Любаша, Ровенская область); 242 общевойсковой полигон (пгт Гончаровское, Черниговская область); разведцентр на острове Змеиный в Черном море, где американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой, а также тренировочный лагерь в районе Мариуполя, где военспецы США готовят украинских снайперов. Кроме того, есть информация о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке.