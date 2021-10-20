Эксперт рассекретил 9 военных баз США на Украине

На Украине насчитывается девять мест размещения военных баз США и еще одна база принадлежит Великобритании. Две трети из них замаскированы – военные НАТО там находятся среди украинцев под видом команд и спецгрупп, рассказал военный обозреватель Виктор Баранец, пишет «Комсомольская правда».
«Флаг США пестрит во многих местах Украины, где дислоцируются американские военные объекты - разного рода «учебные центры» и «полигоны». Где-то штатовцы создали их с нуля, а где-то - устроились в украинских воинских частях», - рассказал Баранец.
Он отметил, что в соответствии со статьей 17 Конституции Украины размещение иностранных военных баз в стране незаконно.
«Когда Киев тычут носом в ту же 17-ю статью конституции, власти Украины хитро улыбаются: там же не запрещается временное военное присутствие иностранцев. А «временное» уже давно стало многолетним», - отметил эксперт.
По его данным, в настоящее время на Украине действуют девять военных баз США. Три из них являются открытыми – это Яворовский военный полигон подо Львовом, пункт оперативного управления кораблями в Очакове Николаевской области и порт «Южный». Есть еще несколько мест, где американские военные маскируются среди украинцев под команды, спецгруппы, контингенты. Это построенный по стандартам НАТО 235-й межвидовой центр подготовки подразделений (село Михайловка, Николаевская область); 241-й общевойсковой полигон (Алешки, Херсонская область); 233-й общевойсковой полигон (село Малая Любаша, Ровенская область); 242 общевойсковой полигон (пгт Гончаровское, Черниговская область); разведцентр на острове Змеиный в Черном море, где американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой, а также тренировочный лагерь в районе Мариуполя, где военспецы США готовят украинских снайперов. Кроме того, есть информация о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке.
«Очевиден вывод: вся Украина становится Большой Военной Базой НАТО. И этот "задний двор блока" (так написал в Twitter один из британских вояк) натовцы вскладчину нашпиговывают оружием и техникой. Основные поставщики вооружения - США, Канада, Румыния, Болгария, Польша и Литва», - заключил эксперт